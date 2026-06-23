人口減少などに伴う公共交通の課題解消に向けて、大分県はデジタル技術の活用を盛り込んだ新たな「地域交通ビジョン」の素案を公表しました。 【写真を見る】公共交通の課題解決へ大分県が新たな「地域交通ビジョン」素案を公表 23日開かれた県議会の総務企画委員会で、県は今年10月から5年間の地域交通ビジョンの素案を示しました。 ビジョンでは、減便や乗り継ぎの手間で自家用車よりも移動時間がかかることや、運転士の不