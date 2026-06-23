「赤・緑・青・金」の水着を着た女のコが大集合！4年に一度の世界的なサッカーの祭典が開催中！3カ国共同開催も、48の参加国数も初めてとなる過去最大級のサッカーの祭典を記念して、【週プレ グラジャパ！】では「祝・サッカーの祭典開催！写真集セール」を開催します。初の3カ国共催となる開催国、カナダ、メキシコ、アメリカを意味し、公式試合球にも配色されている「赤・緑・青」、そしてトロフィーを象徴する「金」の水着を