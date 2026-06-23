MBSテレビと関西イベンター、エンタテインメント業界とタッグを組み、関西から音楽シーン全体を“つなげる”音楽イベント＜SOUND CONNECTION＞にて、アイナ・ジ・エンドと羊文学の対バンが決定した。本イベントは、2026年10月27日に兵庫・神戸国際会館こくさいホールで開催される。今回の対バンについて、両アーティストよりコメントが届いている。◆◆◆◾️アイナ・ジ・エンド コメント羊文学を聞