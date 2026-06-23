アイナ・ジ・エンド × 羊文学、＜SOUND CONNECTION -Mirroring Lights-＞にて初の対バン決定
MBSテレビと関西イベンター、エンタテインメント業界とタッグを組み、関西から音楽シーン全体を“つなげる”音楽イベント＜SOUND CONNECTION＞にて、アイナ・ジ・エンドと羊文学の対バンが決定した。
本イベントは、2026年10月27日に兵庫・神戸国際会館こくさいホールで開催される。今回の対バンについて、両アーティストよりコメントが届いている。
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◾️アイナ・ジ・エンド コメント
羊文学を聞きながらドライブすると宙に浮いてるような浮遊感を得られる。
でもライブでみると体に地鳴りがする程にサウンドは重く、かっこいいがこびりつく。
大好きなバンドです。楽しみです。
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◾️羊文学
◇塩塚モエカ コメント
アイナさんはミュージシャンとしても人としても憧れの存在！
一緒にライブできるのが、とても楽しみです。芯を強く、万全で演奏したいです。
よろしくお願いします。
◇河西ゆりか コメント
アイナさんとは同じ現場で会うことが多く、その度に彼女の表現力にいつも釘付けになっています。
今回は改めて対バンという形で、もっと色んな部分知れるのが楽しみです。
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情報解禁に伴い、両アーティストのFC先行受付がスタートしている。なお、オフィシャル先行は、7月5日正午よりイープラスで受付開始予定なので、ぜひチェックしていただきたい。
◾️＜SOUND CONNECTION -Mirroring Lights- ＞
日時：2026年10月27日（火）OPEN 18:00 / START 19:00
会場：神戸国際会館こくさいホール
出演：アイナ・ジ・エンド / 羊文学
▼チケット
・グッズ付きS指定席 13,500円 ※限定受付
・S指定席 11,000円
・グッズ付き指定席 11,300円 ※限定受付
・指定席 8800円
・グッズ付きファミリー指定席 11,300円 ※限定受付
・ファミリー指定席 8,800円
※3歳未満のご入場はできません
※4歳以上はチケットが必要になります
※16歳未満のお客様は保護者の方同伴の上ご来場ください
▼チケット受付
受付期間：6/23（火）17:00〜6/29（月）23:59
アイナ・ジ・エンド FC先行：https://ainasou.com/about/membership
羊文学 FC先行：https://hitsujibungaku2.bitfan.id/
※オフィシャル先行は、7/5（日）正午〜イープラスで受付開始予定。
公式ホームページ：https://mbs-sc.com/mirroringlights/
公式X：https://x.com/mbs_SC
公式Instagram：https://www.instagram.com/soundconnection_mbs/
公式ハッシュタグ：＃SOUNDCONNECTION、#サウコネ
お問い合わせ：GREENS 06-6882-1224（平日12:00〜18:00） https://www.greens-corp.co.jp/