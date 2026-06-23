MBSテレビと関西イベンター、エンタテインメント業界とタッグを組み、関西から音楽シーン全体を“つなげる”音楽イベント＜SOUND CONNECTION＞にて、アイナ・ジ・エンドと羊文学の対バンが決定した。

本イベントは、2026年10月27日に兵庫・神戸国際会館こくさいホールで開催される。今回の対バンについて、両アーティストよりコメントが届いている。

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◾️アイナ・ジ・エンド コメント

羊文学を聞きながらドライブすると宙に浮いてるような浮遊感を得られる。

でもライブでみると体に地鳴りがする程にサウンドは重く、かっこいいがこびりつく。

大好きなバンドです。楽しみです。

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◾️羊文学

◇塩塚モエカ コメント

アイナさんはミュージシャンとしても人としても憧れの存在！

一緒にライブできるのが、とても楽しみです。芯を強く、万全で演奏したいです。

よろしくお願いします。

◇河西ゆりか コメント

アイナさんとは同じ現場で会うことが多く、その度に彼女の表現力にいつも釘付けになっています。

今回は改めて対バンという形で、もっと色んな部分知れるのが楽しみです。

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情報解禁に伴い、両アーティストのFC先行受付がスタートしている。なお、オフィシャル先行は、7月5日正午よりイープラスで受付開始予定なので、ぜひチェックしていただきたい。