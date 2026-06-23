浦和レッズは23日、FC町田ゼルビアに所属するGK新井栄聡を完全移籍で獲得したことを発表した。新井は埼玉県出身の30歳。西武台高校から流通経済大学へと進学し、2018年に清水エスパルスに加入。ツエーゲン金沢への期限付き移籍を経験すると、その後は、ブラウブリッツ秋田、大分トリニータへと移籍を経験。2024年途中に町田に加入していた。町田では2年間を過ごした中、公式戦での出場はなかった。新井は、加入する浦和の