【くら寿司×「PEANUTS」コラボキャンペーン】 開催期間：6月26日～8月6日 ※無くなり次第終了 くら寿司は、キャラクター「スヌーピー」と仲間たちが登場するコミック「PEANUTS」とのコラボキャンペーンを6月26日より8月6日にかけて開催する。 「PEANUTS」は、チャールズ・M・シュルツ氏が作者のアメリカのコミック。主人公のチャ&#