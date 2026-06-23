くら寿司は、キャラクター「スヌーピー」と仲間たちが登場するコミック「PEANUTS」とのコラボキャンペーンを6月26日より8月6日にかけて開催する。

「PEANUTS」は、チャールズ・M・シュルツ氏が作者のアメリカのコミック。主人公のチャーリー・ブラウン、その愛犬のスヌーピーをはじめとする個性的なキャラクターとストーリーが人気を博し、1950年に新聞で掲載がスタートして以来、コミック誕生75周年を超えた今でも、世界中で愛され続けている。

そんな「PEANUTS」とくら寿司のコラボは日本では今回が初開催。本コラボキャンペーンでは、スヌーピーやウッドストックをイメージしたコラボメニューが登場。スヌーピーの好物の一つであるピザを再現した「スヌーピーのミニピザまん」をはじめ、キャラクターのカラーをモチーフにしたスイーツとドリンクも販売される。

また、くら寿司のコラボキャンペーンではお馴染みの「ビッくらポン!」で当たりが出るともらえる特別な景品や、3,000円以上の会計ごとにオリジナルグッズがもらえる「プレゼントキャンペーン」も実施される。

キャンペーン開催に先駆け、メディア向けにコラボメニューや景品が先行公開されたので、同期間で開催されるフェアのメニューと合わせて本稿で紹介していきたい。

□くら寿司×「PEANUTS」コラボキャンペーンのページ

「ビッくらポン!」で当たるくら寿司×「PEANUTS」オリジナルグッズ

実施期間：6月26日～8月6日 ※無くなり次第終了

「ビッくらポン!」は、くら寿司店舗内の各テーブルに備え付けられた皿回収ポケットに、食べ終えたお皿を5枚入れると挑戦できるゲーム。コラボキャンペーン期間中、「ビッくらポン!」で当たりが出ると、「PEANUTS」のキャラクターが描かれた、クリアキーホルダー、マスキングテープ、缶バッジといった景品がもらえる。

各景品はいずれも今回のキャンペーンでしか手に入れることができない特別なものとなっているので、気になる方はぜひくら寿司へ足を運んでおいしいお寿司に舌鼓を打ち、景品をゲットしていただきたい。

【クリアキーホルダー】

クリアキーホルダーは全5種

【マスキングテープ】

マスキングテープは全4種

昔ながらのデザインや、お寿司などが描かれたオリジナルデザインが用意されている

【缶バッジ】

缶バッジは年代ごとのイラストデザインが5種ずつ、全20種が用意されている。こちらは最初期となる50年代のイラストデザイン

60年代のイラストデザイン

70年代のイラストデザイン

80年代以降のイラストデザイン

どの年代も特徴があって面白い。コレクションアイテムとしても集めたくなる

くら寿司×「PEANUTS」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン

【第1弾】ノート（全4種）

実施期間：6月26日～無くなり次第終了 ※合計で先着30万名限定

コラボ期間中、くら寿司にて3,000円のお会計ごとにアニメ「PEANUTS」のキャラクターたちがデザインされた景品がもらえるプレゼントキャンペーンが実施される。プレゼントキャンペーンは計3回にわたって開催。今回は6月26日からの第1弾景品「ノート」が先行でお披露目された。

ノートはデザイン違いの全4種がラインナップ。75周年のロゴに加え、スヌーピーやチャーリー・ブラウンなどのキャラクターたちがかわいく描かれている。

景品の配布は先着30万名限定。無くなり次第終了となってしまうので、確実に景品を手に入れたいという方は早めに対象店舗へ行くことをオススメする。

【ノート】

ノートは全4種。「ビッくらポン!」の景品である缶バッジ同様に、年代ごとのイラストデザインにわかれている

50年代 表紙

50年代 裏表紙

50年代 中身

60年代 表紙

60年代 裏表紙

60年代 中身

70年代 表紙

70年代 裏表紙

70年代 中身

80年代以降 表紙

80年代以降 裏表紙

80年代以降 中身

くら寿司×「PEANUTS」コラボメニュー

販売期間：6月26日～8月5日

※一部店舗では価格が異なります。

※数量限定につき、予定数量に達し次第、販売終了となります。

今回のコラボキャンペーンでは、スヌーピーやウッドストックをイメージしたコラボメニューが登場。スヌーピーの好物の一つであるピザを再現したという「スヌーピーのミニピザまん」は、スヌーピーのイラストが入った包み紙で提供される。

また、スヌーピーのモノトーンカラーからインスパイアされたというクッキー&クリームチーズケーキは、甘みとほろ苦さの絶妙なバランスが特徴。ザクザク、クリーミー、しっとりといった異なる食感も楽しいスイーツに仕上がっている。

ドリンクメニューとなる「スヌーピーの仲良しコーラフロート」は、コーラの「黒」とバニラアイスの「白」でスヌーピーを、マンゴーミルクホイップとシュガースプレーの「黄色」でウッドストックを表現しているそうだ。くら寿司特製の無添加コーラにマンゴーのフルーティーさがプラス。甘すぎずスッキリとした後味で食事にも合いそうだと感じた。

なお、コラボメニューを注文すると、ステッカーが1枚もらえる。ステッカーは全20種の中からランダムとなっており、どのデザインかはパッケージを開けてからのお楽しみだ。

【コラボメニュー】

スヌーピーのミニピザまん 250円

ふわふわの生地はほのかな甘みを感じる

具材はピザソース、チーズ、玉ねぎ、バジルなど。生地との絶妙なバランスが口の中に広がる

包み紙はスヌーピーのイラスト入り

スヌーピーのクッキー＆クリームチーズケーキ 430円

スヌーピーの仲良しコーラフロート 550円

トッピングにバニラアイスが入っているが、甘すぎずすっきり飲めるので食事に合いそうだ

ステッカーは全20種。コラボメニューの注文でランダムで1枚もらえる

スヌーピーやチャーリー・ブラウンをはじめとする人気キャラが勢揃い

「PEANUTS」75周年記念ロゴのデザインも用意されている

うなぎとまぐろフェア

開催期間：6月26日～

くら寿司では「PEANUTS」コラボキャンペーン期間中、様々なフェアが登場。今回は、夏の到来に向けて、スタミナ補給にぴったりのウナギやマグロを使用したメニューが用意される「うなぎとまぐろフェア」が6月26日より開催される。

じっくり焼き上げて旨みを閉じ込めた「【浜名湖産】特上うなぎ（一貫）」や、香ばしい皮目にとろっとした温泉卵のハーモニーを堪能できる「うな玉」が登場。

さらに、フェア商品には希少部位を使用した「熟成大とろ（一貫）」がラインナップされるほか、「熟成中とろ（一貫）」がくら寿司全店において特別価格の110円で期間限定販売されるなど、特別なメニューが多数提供される。

「PEANUTS」のコラボに加え、お得な商品もたっぷり楽しめるこの機会に、ぜひくら寿司へ足を運んでみてはいかがだろうか。

【フェア商品（一部）】

熟成中とろ（一貫） 110円 販売期間：6月26日～7月5日 ※全店同一価格での販売

【浜中湖産】特上うなぎ（一貫） 380円 販売期間：6月26日～7月5日

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