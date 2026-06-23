LiberNovoは、2026年6月23日12時から同年7月11日0時まで、電動ワークチェア「LiberNovo Omni」を最大41％オフの特別価格で販売する「プレミアムセール」を実施する。セール期間中は対象商品の購入者向けに、スペシャルギフト3点セットを数量限定でプレゼントするほか、ワークチェアや豪華賞品が当たる抽選キャンペーンなどが楽しめる。プレミアムセールの特典内容は下記の通り。○期間限定でポイント3倍LiberNovoの公式サイトでは