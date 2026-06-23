【ファングリフォン】 7月 予約開始 タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、ムービングキット「ファングリフォン」を7月に予約受付を開始する。 本商品は「SYNERGENEX」シリーズより「ゾイド」と「パトレイバー」のコラボキットとなっており、「ゾイドワイルド」の「ファングタイガー」をベースに「TYPE-J9