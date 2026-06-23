23日のテレビ朝日では、バラエティ番組『日本探求アカデミックバラエティ火曜の良純孝太郎』3時間SP「函館&札幌をめぐる北海道大冒険!」(19:00〜21:54)を放送する。『日本探求アカデミックバラエティ火曜の良純孝太郎』＝テレビ朝日提供石原と小泉孝太郎がMCを務め、世界遺産や秘境といった日本の様々な名所を訪ねてその素晴らしさを探求して学ぶ同番組。『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』とともに、“3週