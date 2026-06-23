イギリス保健安全保障庁（UKHSA）は、熱中症等警戒アラート（HHA）の最上位「レッド・アラート」を発令した。UKHSAは6月22日、イングランドのウェスト・ミッドランズ、イースト・ミッドランズ、イングランド南東部、同南西部、ロンドン、イングランド東部に対し、6月24日午前1時から25日午後11時までの間、レッド・アラートを発令した。熱中症警報は6月18日から発令されており、高温が続いている。レッド・アラートの発令は、2022