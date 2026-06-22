「私が走ることで、子どもたちの可能性が少しでも広がるのであれば」――日本テレビ系大型特番『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』(8月29日〜30日)のチャリティーマラソンランナーを務める星野真里が22日、都内のスタジオで行われた制作発表会見に出席し、娘と過ごしてきた10年を振り返りながら、走る決意を語った。星野真里○「人それぞれの“できた”でいい」星野は、10歳になる娘が難病の先天性ミオパチーという筋肉の疾患を抱