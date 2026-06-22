女優・福井梨莉華が21日、自身のX(旧ツイッター)で表紙＆巻頭を飾った19日発売の「ヤングガンガン」をアピールした。 【写真】恋人感がたまらないときめかないわけないベッドで見せた表情 16日のインスタグラムで「なんと、2回目の表紙に加えて、巻頭12ページを任せていただきました。紫が目印の、素敵なカバーです！」と予告していた福井。「p.s. 撮影時は特に殺陣の稽古をみっちりやっていまし