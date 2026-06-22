女優・福井梨莉華が21日、自身のX(旧ツイッター)で表紙＆巻頭を飾った19日発売の「ヤングガンガン」をアピールした。



【写真】恋人感がたまらない ときめかないわけないベッドで見せた表情

16日のインスタグラムで「なんと、2回目の表紙に加えて、巻頭12ページを任せていただきました。紫が目印の、素敵なカバーです！」と予告していた福井。「p.s. 撮影時は特に殺陣の稽古をみっちりやっていまして、 腹筋バキバキにみえるかもしれませんが、びっくりせずに～!!」と記していたが、表紙のカットは締まったウエストが際立っている。



同じ日のXでは「一緒に旅行に行ってるみたいな、 カメラと0距離を意識しました」とコンセプトも明かし、「一足お先に紙面を拝見させていただきましたが、とても素敵すぎる仕上がりです。」と満足感を漂わせていた。



21日には「見つけていただけましたか？是非！よろしくお願いします」とベッドで体育座りのショットを公開。翌22日にも「初めての旅行をテーマにして撮影した ヤングガンガンみてね！」と呼びかけ、“お迎え”を期待していた。



北九州市の門司港にあるコンビニを舞台にしたNHKドラマ「コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店」にも出演するなど、活躍の幅を広げている福井。SNSには「腹筋バキバキなリリーも新鮮」「1泊2日の旅を満喫できました」「最強ボデーで動けるなんてすごい」など、ファンからの声が届いていた。



（よろず～ニュース編集部）