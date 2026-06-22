日本航空（JAL）は、手荷物当日配送サービスで「期間限定1,000円キャンペーン」を6月20日から30日まで実施する。札幌/千歳・東京・羽田到着便を対象として、通常は1個あたり2,800円のところ、1,000円で利用できる。札幌/千歳着は正午まで、東京/羽田着は午後1時までの到着便が対象となる。配送エリアは、札幌/千歳着が札幌市中央区・北区のホテル、東京/羽田着が東京23区と千葉県浦安市（舞浜・新浦安駅周辺）、神奈川県川崎市の一