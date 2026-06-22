人気恋愛リアリティ番組『バチェラー・ジャパン』シーズン4に出演し、「色気って、なんだっけ？」のキャッチコピーを掲げ、その美貌と飾らないキャラクターで注目を集めた青山明香里。番組終了後はインフルエンサーとして活動する一方、実業家として新たな挑戦をスタートさせていた。しかし、その事業は1年足らずで幕を閉じていたことがわかった。「青山さんは2021年、24歳の建築事務所・事務としてバチェラーに出演。番組では実