『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した葉月つばさ童顔で無垢な容姿からは想像のつかない大胆さで人気を博すレジェンドグラドル・葉月つばさが、6月22日（月）発売『週刊プレイボーイ27号』のグラビアに登場。愛らしさと無防備さは何年たっても健在！お願いしたらなんでもしてくれそうな彼女とのマンガのような同棲生活を......♡【写真】葉月つばさのグラビア＊＊＊【初めて髪の毛ロングでグラビア撮影】――久しぶ