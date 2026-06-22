

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した葉月つばさ





童顔で無垢な容姿からは想像のつかない大胆さで人気を博すレジェンドグラドル・葉月つばさが、6月22日（月）発売『週刊プレイボーイ27号』のグラビアに登場。愛らしさと無防備さは何年たっても健在！ お願いしたらなんでもしてくれそうな彼女とのマンガのような同棲生活を......♡

【写真】葉月つばさのグラビア

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【初めて髪の毛ロングでグラビア撮影】

――久しぶりの週プレ撮影はいかがでしたか？

葉月 初めましてのスタッフさんが多かったんですけど、全員女性だったので、和気あいあいで楽しかったです。小道具に馬の置物があったり、今までそういう撮影がなかったので新鮮でした。

あと別に巨乳ウリじゃないんですけど、水色の下着で撮影したときスタイリストさんが高度なテクニックでうまく下乳を出してくれて、ありがたいって思いました（笑）。

今回は髪がロングなんです。お恥ずかしながら撮影前に髪を切りすぎちゃって、人生で初めてエクステをつけてもらって。たぶん初ロン毛。髪が長いとキレイ系かもって思いました。今はエクステを外してショートに戻しちゃったので、貴重なグラビアになりました。

――これは必見ですね。そして最近ハマってるものはありますか？

葉月 チャリですかね。もともと電動チャリに乗ってまして。気晴らしだったり、パン屋を巡るのが好きで、都内から江の島まで行ったこともあります。

――江の島は頑張りすぎですよ！ 60kmぐらいあります。

葉月 電動アシストがあるので全然行けます。でも、そろそろちゃんとしたロードバイクにも乗りたいなと思って。いろんなお店を回って、やっと「これ好き」っていうのが見つかりまして。キャノンデールの16万円くらいの「Topstone 4」っていうのを買っちゃいました。それを自分好みにカスタマイズして乗ってます。

――やっぱりロードバイクは違いますか？

葉月 電動アシストがないから最初はキツくて10kmぐらいで疲れちゃってたんですけど、今は20kmぐらい余裕で乗れるようになりました。いつか100km走れるようになったらいいなーって。

――パン屋巡りが目的だったんですよね？

葉月 そうなんですけど、食べるぶん運動できて一石二鳥かなと。好きなハードパンを売ってるお店があって、いつも１時間以上チャリをこいで買いに行ってます。

――ハードパンってどれくらいのが好きなんですか？

葉月 ドイツパンとかカンパーニュとか、硬めのバインミーとかが好きです。噛むのが大変だけど、噛めば噛むほど味が出てくるんですよ。トーストしてバターを塗って、生ハムやチーズをのせて食べたりしています。

――葉月さんといえば、エロマンガ好きとして有名ですが、最近はどうですか？

葉月 『COMIC快楽天』で毎月コラム連載をやっていて、4年を超えました。昔は普通の純愛モノが好きだったんですけど、見慣れてきちゃったので、最近は不倫モノとか年の差系も好きですね。あとは人外モノが大好きですね。ファンタジーなマンガが良いです。

――そして6月16日に28歳になりました。おめでとうございます！ 27歳はどんな年でした？

葉月 27歳はお裁縫を始めたり、新しいチャリを買ったり、あとは28歳に向けていろいろ準備を始める年でしたね。そして28歳からは30代以降の活動に向けて。

今は被写体モデルをしているんですけど、この先のことも考えて、別の路線の仕事も始めていこうかなって。でも会社に入るのは嫌なので、フリーランスらしく好きなことを仕事にしていきたいです。

――別の路線とはどんなことを？

葉月 制作のプロデュース側をやっていこうと思ってます。ナチュラルでかわいいモデルのコを探して、写真集の制作をしたいです。

私は自分の作品撮りとかで、スタジオ探しや衣装の用意、グッズやイラスト制作などもひとりでやってきたので。その経験を生かして、女のコが安心して撮ってもらえるように、カメラマンも女性の知り合いがいるのでお願いしたり、スタッフも全員女性で固めたチームを作っていきたいです。女のコに好きと思ってもらえるかわいいグラビアを作っていきたいですね。

スタイリング／野田陽子（ミタケイショウ） ヘア＆メイク／升田みづき（GiGGLE）

●葉月つばさ

1998年6月16日生まれ 青森県出身

趣味＝裁縫、サイクリング

〇フリーで活動するグラビアアイドル。成人向けマンガ雑誌『COMIC快楽天』（ワニマガジン社）でコラム連載を手がけ、イラストやマンガ執筆など幅広い分野で活動している。

公式X【@Hyoro1000】

公式Instagram【@hyoro1000】



葉月つばさデジタル写真集『飼いならし』 撮影／安藤マミコ 価格／1320円（税込）





取材・文／関根弘康 撮影／安藤マミコ