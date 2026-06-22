エターナルホスピタリティグループは、居酒屋チェーン「鳥貴族」のシンガポール1号店となる「鳥貴族 VivoCity店」を、6月15日にグランドオープンした。メニューはフード約56品、アルコール約26品、ソフトドリンク約12品を展開し、日本の店舗同様の品揃えを基本としながら、シンガポール限定メニューも一部提供する。価格はフード・ソフトドリンクが3.9シンガポールドル均一、アルコールが9.9シンガポールドル均一。エターナルホス