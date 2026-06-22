22日15時45分、TOPIX先物期近2026年9月限は前週末清算値比44.5ポイント高の4113ポイントで取引を終えた。出来高は4万1076枚だった。この日のTOPIXの現物終値4095.05ポイントに対しては17.95ポイント高。 株探ニュース