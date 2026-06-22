俳優の小栗旬が２１日、日本テレビ系「メシドラ」に出演。ドラマでの高校生役について「長らく一番やったのはオレだと思う」と振り返った。小栗はＭＣの満島真之介、ＥＸＩＴ兼近とともに、海辺のカフェへ。そこで小栗の出演ドラマの話となり、最初は「ＧＴＯ」だったと振り返り。小栗は「吉川のぼるっていういじめられっ子役だった」というと、小学生の頃に見ていたという兼近は「まじっすか！？知らなかった！」とビックリ仰