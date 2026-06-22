しまむら（さいたま市大宮区）が、半年に一度の特別催事「超サプライズセール！！！」を、6月24日から期間限定で実施します。【画像】ハッピーバッグの中身が気になる…「超サプライズセール！！！」限定ノベルティーを見る！「超サプライズセール！！！」では、“コスパ最強”の数量限定「ハッピーバッグ」を販売。アウター、インナー、寝具・インテリアまで、幅広い商品がお買い得となります。開催前日の同月23日午後6時、当