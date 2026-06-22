JR西日本は、500系新幹線の定期運転を、2027年1月13日をもって終了すると発表した。その後は臨時列車などでの運転を経て、同年7月に営業運転を終了する。引退記念ロゴとキービジュアルを制作し、7月以降には一部の500系の1・7号車の車体側面に掲出する。運転終了に先立ち、7月31日には一夜を過ごせる特別運行、8月2日には博多総合車両所に入線できるツアー、8月30日には上り無待避運行の往復乗車ツアーなどを実施する。1997年3月に