台風7号は発達し、ひまわりの雲画像では目が見えるようになってきました。 【画像】台風7号の進路 雨･風シミュレーション 雨はいつどこで降る？ 22日午前9時に、「非常に強い」台風まで発達した 台風7号「メーカラー」。 ＜実況＞〇22日午前9時「非常に強い」進行速度速さ西北西 25km/h中心気圧950hPa中心付近の最大風速（最大瞬間風速）45m/s（60m/s）＜予想＞〇22日午後9時「非常に強い」進行速度