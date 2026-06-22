ロッテは、ロングセラーブランド「コアラのマーチ」から新商品「コアラのマーチ＜ファンタジーソーダ＞」を7月7日に全国発売する。紫色のビスケットとソーダ味のチョコレートを組み合わせた、見た目と味のギャップを楽しめる商品で、原宿発のKAWAIIカルチャーを取り入れたファンタジーな世界観が特徴だ。近年、Z世代やα世代を中心に、味だけでなく見た目や色合い、世界観まで含めて楽しむ消費スタイルが広がっている。SNSでは思