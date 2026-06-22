東京2020大会の熱狂から数年、あのスケートボードの聖地が今、スポーツ初心者から子連れ、愛犬家まで誰もが1日中遊べる“お出かけスポット”として劇的な進化を遂げています。新交通ゆりかもめ「有明テニスの森駅」から徒歩約5分の複合レジャー施設『有明アーバンスポーツパーク（livedoor URBAN SPORTS PARK）』が、日本不動産学会の「日本不動産学会長賞」を受賞しました。多くの五輪施設が維持コストに苦しむなか、なぜ同施設は