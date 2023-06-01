職場に防犯カメラが設置されること自体は珍しくないが、それがあからさまに社員を監視するために使われていたとしたら恐ろしい。投稿を寄せた岐阜県の50代男性（営業職）は、過去に勤務していた会社での社長の異常な行動を振り返る。ある日、会社に多数の防犯カメラが設置された。明確な説明はなかったものの、全社員が「俺たち（私たち）を社長が見張るためなんだろうなあ」と察したという。「さっさと営業に行け！」カメラ越しに