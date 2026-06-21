テレ東で毎週日曜夜8時50分から放送中の『家、ついて行ってイイですか？』が、7月26日（日）夜8時50分放送分で、過去の放送から選りすぐりの名作VTRをお届けする「ゴールデン進出10年！視聴者が決める“推しエピソード”総選挙SP」を放送することが決定しました！【動画】「家、ついて行ってイイですか？」最新回はこちらそれに伴い、本日6月21日（日）夜9時54分から、放送するVTRを決定する「総選挙」の投票受付がスタートしまし