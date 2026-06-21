取材であちこち歩き回る仕事柄、一日の終わりには足がぐったり。いい靴に買い替えればいいんでしょうけど、今のお気に入りを手放すのもなんだか惜しい。靴はこのままで、足だけラクにする方法ってないものでしょうか。そんな矢先に、取材で知った1万円以下で作れるオーダーメイドインソール「フットクラフト」の存在。聞けばこの「フットクラフト」、足のアーチやアライメント（骨の並び）を計測して、自分の足に合わせて整えてく