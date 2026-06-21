6月21日、函館競馬場で行われた3R・3歳未勝利（ダ1000m）は、小林美駒騎乗の4番人気、コウユーネロガ（牝3・美浦・秋本大介）が快勝した。1.1/2馬身差の2着にカッサンドラ（牝3・栗東・高橋義忠）、3着に1番人気のグレイトソン（牡3・栗東・鈴木孝志）が入った。勝ちタイムは0:59.2（良）。2番人気で佐々木大輔騎乗、マーマレードスカイ（牝3・美浦・堀内岳志）は、4着敗退。鹿児島県産馬が快走小林美駒騎乗の4番人気、コウ