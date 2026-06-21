本田氏は決勝トーナメント以降の戦いも見据えている(C)Getty Images現地時間6月20日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組第2戦、日本代表はチュニジアと対戦。4−0でチュニジアを下し、グループステージ初白星、勝ち点を「4」として2位に浮上した。【動画】まさにこれを待っていた！上田の圧巻ゴールシーン日本は前半4分に鎌田大地の2試合連続ゴールで先制、同31分には上田綺世のW杯初ゴールで貴重な追加点を加え