「クジ運、なんなん？」日本最多ゴール、チュニジアに快勝も本田氏、“いばらの道”を予想　ブラジルとの対戦浮上に嘆き節「モロッコも嫌やし、ブラジルも嫌」【W杯】

本田氏は決勝トーナメント以降の戦いも見据えている(C)Getty Images

現地時間6月20日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組第2戦、日本代表はチュニジアと対戦。4−0でチュニジアを下し、グループステージ初白星、勝ち点を「4」として2位に浮上した。

【動画】まさにこれを待っていた！上田の圧巻ゴールシーン

日本は前半4分に鎌田大地の2試合連続ゴールで先制、同31分には上田綺世のW杯初ゴールで貴重な追加点を加えた。

後半に入っても勢いは衰えない。伊東純也のW杯初ゴールに上田がダメ押しとなる2点目のゴールを決め、チュニジアを突き放した。W杯での4ゴールは日本代表史上最多となり、話題を呼んでいる。

また歯に衣着せぬ、ズバズバ解説で今大会、人気を博しているサッカー元日本代表MF本田圭佑氏が日本テレビの中継解説として登場した。

試合中には「4じゃなく、5いこう」「イケイケどんどんや」など圧巻のゴールラッシュにもさらに前に進むように求めた本田氏は試合後は「いや、強かった、日本」と、日本代表をたたえた。上田の2ゴールに関しても「日本のサッカーを前に進むために必要なこと」とパフォーマンスを残したとした。