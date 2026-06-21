米メディアも一斉に伝えた大谷の豪快アーチ【MLB】オリオールズ 3ー2 ドジャース（日本時間21日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、本拠地で行われたオリオールズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。9回に2試合ぶりとなる今季16号を放った。第2子誕生を発表して初の試合で自ら架けた“祝砲”に、米メディアからも称賛の言葉が相次いだ。3点をリードされて迎えた9回、先頭で打席に入った大谷は、