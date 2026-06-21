米メディアも一斉に伝えた大谷の豪快アーチ

【MLB】オリオールズ 3ー2 ドジャース（日本時間21日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、本拠地で行われたオリオールズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。9回に2試合ぶりとなる今季16号を放った。第2子誕生を発表して初の試合で自ら架けた“祝砲”に、米メディアからも称賛の言葉が相次いだ。

3点をリードされて迎えた9回、先頭で打席に入った大谷は、相手右腕の変化球を捉えた。豪快なスイングから放たれた打球は、バックスクリーン右に着弾。打球速度114.6マイル（約184.4キロ）、飛距離413フィート（約125.9メートル）、角度40度の“確信”アーチだった。

2試合ぶりの一発は、第2子誕生後初アーチとあって米メディアも次々にX（旧ツイッター）で反応。地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」は「父親の力は本物だ」と投稿すると、米ポッドキャスト「ファウル・テリトリー」は「ショウヘイが父親のパワーを見せつけ、9回にドジャースが得点」と“父親パワー”を称えた。

大谷は前日19日（同20日）のカード初戦を育児休暇のため欠場。その後、自身のインスタグラムで第2子が誕生したことを報告していた。わずか1日でスタメン復帰したこの試合で、いきなり快音を響かせ、スターの貫禄を見せた。（Full-Count編集部）