チュニジア戦では伊東（写真）、上田、鎌田がゴールを挙げた(C)Getty Images48か国が参加している北中米ワールドカップ（W杯）では、連日の熱戦の中で数々のゴールが生まれた。グループリーグから各国スター選手が記録する印象的な得点シーンは、視線を注ぐファンの熱狂を呼び起こし、その瞬間に興奮は頂点に達する。【動画】まさにこれを待っていた！上田の圧巻ゴールシーンそして、今大会の得点数に関する興味深いトピックを