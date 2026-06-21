贈り物にも自分へのごほうびにもぴったりなお菓子を紹介。ESSEonline編集部フード担当・とねまるが、実際に食べておいしいと感じたスイーツをリアルにレポートします。今回は、京都の老舗お茶専門店「祇園辻利（ぎおんつじり）」が手がける「バターサンド」。想像以上に濃厚な抹茶の味わいとラムレーズンの香りを楽しめます。※ この記事はPRではありません。編集部及び編集部員が「これは食べたい！」と思ったお菓子を勝手に見つ