メジャー帰りの左腕加入、井上＆竹丸ら先発陣は「もうごっつい意識している」巨人に電撃加入した小笠原慎之介投手の存在が、首脳陣や若手先発陣に大きなモチベーションをもたらしている。内海哲也投手コーチは合流した左腕の現状について言及するとともに、井上温大や竹丸ら若手左腕、そして先発陣全体へ与える“化学反応”に強い期待を寄せた。18日からチームに合流した小笠原について、内海コーチは「どういう状態かっていう