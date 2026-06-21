メジャー帰りの左腕加入、井上＆竹丸ら先発陣は「もうごっつい意識している」

巨人に電撃加入した小笠原慎之介投手の存在が、首脳陣や若手先発陣に大きなモチベーションをもたらしている。内海哲也投手コーチは合流した左腕の現状について言及するとともに、井上温大や竹丸ら若手左腕、そして先発陣全体へ与える“化学反応”に強い期待を寄せた。

18日からチームに合流した小笠原について、内海コーチは「どういう状態かっていうのは全然知らずに、僕らは昨日から会ってるんですけど」と前置きしつつも、そのポテンシャルの高さはすでに感じ取っている。「キャッチボールを見る限りは、（早い段階で）投げられそうだなと思ってます」と、順調な仕上がりを見せている左腕への第一印象を語った。

今後、小笠原はしばらく2軍での調整が予定されている。チームへの合流時期について、内海コーチは冷静に現状を見極める構えだ。

「（山崎）伊織がいたり、ハワードがいたり、則本、マー君（田中将大）、又（又木）もいるし。結構、先発陣の厚みは出てきているんで。（小笠原は）もちろん期待はしているし、『早いうちに来てくれたらいいな』とは思ってるんですけど、まずはどんな状態か。状態を見ても試合でどうか、というのもある。とりあえずファームで1試合、2試合投げてもらって、その今いる現状で、スポットにハマれば、もちろん投げてもらいますっていうところです」

実績十分の左腕の途中加入は、現在先発ローテーションを争う若手たちにとって、計り知れない刺激となるはずだ。特に同じ左腕である井上温大やドラフト1位・竹丸和幸らの胸中を問われると、内海コーチは自身の現役時代を重ねるように熱く語った。

「いやいや、もうごっつい意識してると思いますよ、左投手はもちろん先発投手全員が。今シーズン中にメジャーの選手が来るっていうのは、気が気じゃないと思いますよ」

ドラフト1位・竹丸らはフル回転へ「あんまり休ませられない」

かつて自身が現役だった時代、同じ左腕の杉内俊哉（現巨人投手チーフコーチ）がソフトバンクからFAで巨人入りした。当時は「僕では物足りないから補強に動いたのか」と口にしたことがあった。「途中から来るっていうのは、僕が経験あるかどうか、ちょっと覚えてないですけど……。どうなるか、今の時代の子たちなんで」。若手たちがこの高い壁をどう乗り越えるか、その成長を静かに見守る姿勢を示した。

現在、巨人先発陣の中で規定投球回数に達している絶対的な存在はいない。内海コーチは「こちらが休養を入れてるんで。そういうやり繰りの中で、規定に乗ってこないのは、しょうがないかなっていうのは思うんですけど」と意図的なマネジメントであることを明かす。しかし、勝負の夏へ向け、首脳陣のプランはすでに固まっている。

「竹丸にしても井上にしても、交流戦以降は、あんまり休ませられないなっていう話はしてるんで。ここからは中6日でずっと回ってほしいなと思っています。その中に小笠原がしっかり入ってくるかどうか、というのは、もう実力の世界なんで。そこはもう勝負です」

2年ぶりのリーグ制覇を見据える中で、新たなピースとして加わった小笠原。「いい刺激になるのは間違いないと思います」と内海コーチが語る通り、この電撃加入が巨人の先発ローテーション争いをさらに過熱させ、チームをもう一段上のレベルへと引き上げる起爆剤となりそうだ。（小谷真弥 / Masaya Kotani）