「資産形成のために投資を勉強しなければ」と考える人は多いでしょう。しかし脳科学の観点では、投資本を読むより先に取り組むべきことがあるといいます。それが運動です。実際に運動は脳のパフォーマンスを高め、判断力や集中力の向上につながることが知られています。本記事では『最新科学が解き明かした お金と脳の残酷な真実』(菅原道仁/秀和システム新社)から、運動とお金の意外な関係について紹介します。○富裕層がこぞって