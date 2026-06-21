新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年新作夏アニメ『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。 〜魔導書の力で祖国を叩き潰します〜』を無料独占配信する。 『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。 〜魔導書の力で祖国を叩き潰します〜』は、「HJ小説大賞2021前期」を受賞した、はぐれメタボによるライトノベルを原作としたファンタジー作品。王太子から婚約破棄を告げられ、そのまま投獄された公爵令嬢・エリザベートが裏切