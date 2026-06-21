こちらは、ジェミニ天文台のジェミニ北望遠鏡が観測した恒星間天体「3I/ATLAS」です。【▲ ジェミニ天文台のジェミニ北望遠鏡が観測した恒星間天体「3I/ATLAS」。左から順に2025年12月22日、2026年1月20日、2026年2月7日に観測した画像が並べられている（Credit: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/B. Bolin; Image Processing: J. Miller & M. Rodriguez (International Gemini Observatory/NSF NOIRLab), T