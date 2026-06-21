バンダイは、「ガンダム アーティファクト ベストセレクション(10個入)」(5,500円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年10月発送予定。2026年10月発送予定「ガンダム アーティファクト ベストセレクション(10個入)」(5,500円)2021年から展開中の食玩「アーティファクト」シリーズよりベストセレクションが登場。「高機動型ザクII」「キュベレイ」をはじめ