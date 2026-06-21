バンダイは、「ガンダム アーティファクト ベストセレクション(10個入)」(5,500円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年10月発送予定。

2026年10月発送予定「ガンダム アーティファクト ベストセレクション(10個入)」(5,500円)

2021年から展開中の食玩「アーティファクト」シリーズよりベストセレクションが登場。

「高機動型ザクII」「キュベレイ」をはじめとした過去弾で特に人気の高かった5機体をセレクト。11月に発売される新シリーズ「アーティファクトPRO」と共に注目したい。

【ラインナップ】

1. Zガンダム

2. キュベレイ

3. 高機動型ザクII(オルテガ機)

4. 高機動型ザクII(ガイア機／マッシュ機)

5. ZZガンダム

※BOX販売のみ。

※1BOXで全種揃うが、一部は重複する。











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