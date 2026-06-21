食玩「アーティファクト」シリーズより「高機動型ザクII」「キュベレイ」などベストセレクションが登場
バンダイは、「ガンダム アーティファクト ベストセレクション(10個入)」(5,500円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年10月発送予定。
2026年10月発送予定「ガンダム アーティファクト ベストセレクション(10個入)」(5,500円)
2021年から展開中の食玩「アーティファクト」シリーズよりベストセレクションが登場。
「高機動型ザクII」「キュベレイ」をはじめとした過去弾で特に人気の高かった5機体をセレクト。11月に発売される新シリーズ「アーティファクトPRO」と共に注目したい。
【ラインナップ】
1. Zガンダム
2. キュベレイ
3. 高機動型ザクII(オルテガ機)
4. 高機動型ザクII(ガイア機／マッシュ機)
5. ZZガンダム
※BOX販売のみ。
※1BOXで全種揃うが、一部は重複する。
(C)創通・サンライズ
2026年10月発送予定「ガンダム アーティファクト ベストセレクション(10個入)」(5,500円)
2021年から展開中の食玩「アーティファクト」シリーズよりベストセレクションが登場。
【ラインナップ】
1. Zガンダム
2. キュベレイ
3. 高機動型ザクII(オルテガ機)
4. 高機動型ザクII(ガイア機／マッシュ機)
5. ZZガンダム
※BOX販売のみ。
※1BOXで全種揃うが、一部は重複する。
(C)創通・サンライズ