[6.21 北中米W杯グループリーグ第2節](カンザスシティ)※09:00開始<出場メンバー>[エクアドル]先発GK 1 エルナン ガリンデスDF 3 ピエロ・インカピエDF 6 ウィリアム・パチョDF 21 アラン フランコMF 5 ジョルディ アルシヴァルMF 7 ペルビス・エストゥピニャンMF 9 ジョン・イボアMF 15 ペドロ ビテMF 23 モイセス・カイセドFW 13 エネル ヴァレンシアFW 19 ゴンサロ・プラタ控えGK 12 モイセス ラミレスGK 22 ゴンサロ ヴ