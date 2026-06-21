21日に放送される日本テレビ系トーク番組『おしゃれクリップ』(毎週日曜22:00〜)に、亀梨和也が出演する。グループ解散や事務所独立から1年が経過した今、初めて明かす当時の胸中と、40歳を迎えてなお貫き続ける“アイドルとしての在り方”に迫る。亀梨和也○中島裕翔が語る「唯一無二の亀梨像」亀梨和也まず、約20年前に共演し、プライベートでも交流のある中島裕翔がインタビュー出演。“アイドル亀梨”について「真似しようと思