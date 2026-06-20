「Osmo Pocket 4」は2026年4月22日に登場した小型のカメラです。本体をどれだけ動かしてもカメラ部分を水平の安定した状態に保てる「ジンバル」を搭載しているのが大きな特徴で、歩きながらでもブレの少ない動画を撮影することができます。そんなOsmo Pocket 4がGIGAZINE編集部に届いたので実際に外に持ち出してどんな動画を撮影できるのか確かめてみました。Osmo Pocket 4 - 広がる世界、収まるポケット - DJI 日本https://www.dj