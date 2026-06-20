女優の菜々緒が6月18日、Instagramを更新。インドネシア・バリ島で撮影したリゾート動画を公開し、その圧巻のスタイルが大きな話題を呼んでいる。投稿された動画では、自然豊かなバリの風景を背景に、ビーチサイドのソファでくつろぐ様子や、川で水浴びを楽しむ姿などが披露された。開放感あふれる南国の空気のなか、ひときわ目を引いたのが、抜群のプロポーションがきわだつ極小ビキニ姿だった。「今回の動画で菜々緒さんは、