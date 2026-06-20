女優の菜々緒が6月18日、Instagramを更新。インドネシア・バリ島で撮影したリゾート動画を公開し、その圧巻のスタイルが大きな話題を呼んでいる。

投稿された動画では、自然豊かなバリの風景を背景に、ビーチサイドのソファでくつろぐ様子や、川で水浴びを楽しむ姿などが披露された。開放感あふれる南国の空気のなか、ひときわ目を引いたのが、抜群のプロポーションがきわだつ極小ビキニ姿だった。

「今回の動画で菜々緒さんは、黒や赤の大胆な水着姿で美ボディを惜しみなく披露しました。引き締まったウエストや長い手足に加え、へそピアスが放つ妖艶なアクセントも印象的で、こんがり焼けた肌が健康的な色気を際立たせていました。単にスタイルがいいだけではなく、鍛え上げられた身体からにじみ出る自信や生命力が画面越しにも伝わっきます」（芸能ジャーナリスト）

投稿を見たファンからは、コメント欄で絶賛の声が相次いだ。

《美しすぎてもはやバリの女神》

《菜々緒様、布の面積が、小さくありませんか》

《エキゾチック菜々緒ちゃんセクシーです》

菜々緒が持つ色気と美しさについて、ファッション誌記者が語る。

「菜々緒さんには長年、モデルとして第一線で活躍してきたことで培われた、立ち居振る舞いや表情のつくり方があり、自然な仕草ひとつでも絵になります。今回の動画でも、南国のリラックスした空気を楽しみながらも、一瞬一瞬がファッション誌の撮影現場を思わせるような完成度になっていました。年齢をかさねるごとに大人の色気が増しており、以前とはまた違った魅力を放っています」

ビキニ姿で視線をあつめた菜々緒だが、思わぬハプニングにも見舞われていた。

「動画の途中、ソファに座った菜々緒さんがおでこをアップで映しながら、日焼けによって皮がむけてしまった様子を公開しました。強烈な南国の日ざしを浴びた影響なのか、額の皮膚がめくれた状態になっており、本人もその様子を隠すことなく披露していました。完璧なスタイルと美貌で視線をあつめる一方、思わぬ“おでこ皮むけ”までつつみ隠さず公開する飾らなさも、菜々緒さんが長年、支持される理由のひとつなのかもしれません」（同前）

完璧な美貌と気取らない素顔のギャップもまた、菜々緒ならではの魅力かもしれない。