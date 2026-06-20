21日の父の日を前に、大分県別府市の遊園地で父親に日頃の感謝の気持ちを伝えるイベントが開催されました。 別府ケーブルラクテンチでは父の日の思い出を作ってもらおうと20日、イベントが開催されました。企画の1つ、大声大会にはおよそ30人が参加し、子どもたちが「パパありがとう」「お父さんだいすき」などと日頃の感謝の気持ちを叫びました。このほかうちわを作るコーナーでは、子どもたちが似顔絵などを