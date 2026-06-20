東北の夏を彩る「仙台七夕まつり」が、2026年も8月6日（木）〜8日（土）に開催されます。伊達政宗公の時代から約400年続く伝統行事で、前夜祭の「仙台七夕花火祭」を含め、全国から多くの観光客が訪れます。本記事では、1万6,000発が夜空を彩る花火大会から、知ると楽しい「七つ飾り」の意味、仙台七夕まつりの見どころまで徹底解説。さらに、東京からのアクセスだけでなく、青森ねぶたや秋田竿燈からの「東北三大祭りハシゴ旅」に